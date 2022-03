Con tan solo seis años, las niñas se consideran menos brillantes que sus compañeros. Esta conclusión a la que llegó un estudio de la Revista Science evidencia la brecha de género que existe. Una realidad que, en el entorno de la tecnología y el campo STEM, se traduce en menos mujeres estudiantes, menos profesionales y por extensión, menos directivas IT. Una problemática para la que hemos querido poner nuestro granito de arena con motivo de un nuevo 8M.

Desde TPnet y especialmente, desde nuestros medios profesionales, MuyCanal y MCPRO y con la colaboración especial de Wolters Kluwer lanzamos la segunda edición de «Conócelas: mujeres que dirigen la tecnología en España». El ebook presenta a 6 mujeres directivas tecnológicas de grandes empresas privadas y públicas dentro y fuera del negocio tecnológico. Referencias que ayudan a cualquier otra mujer a sentirnos más cercanas a estos roles y motivarnos.

Tal y como nos contaba Laura D. de la Torre, Business Transformation, Business Development & Strategic Alliances Director de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, «la falta de mujeres referentes y con visibilidad en el mundo de la tecnología» es uno de los grandes obstáculos para conseguir una mayor penetración de la mujeres en el sector tecnológico. Y es que tan solo el 30% de los profesionales TI son féminas, lo que ya estadísticamente hace que se reduzca el número de directivas IT que ascienden solo al 16,4%.

La motivación para estudiar carreras STEM también es una desventaja. Solo el 3% de las mujeres se decanta por estos campos, pese a las enormes oportunidades y la falta de talento que una y otra vez nos recuerdan. Por ello, es imprescindible dar razones a las niñas, adolescentes y mujeres para que entren en el apasionante terreno STEM donde podrán aportar su perspectiva y visión totalmente diferencial.

No obstante, no podemos obviar que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo desde empresas, asociaciones y directivas IT para fomentar la inserción de la mujer en el entorno tecnológico. Ya no estamos en el punto de partida, aunque todavía queda mucho por trabajar. Por ello, en este segunda especial también hemos recogido 16 iniciativas que se están llevando a cabo desde diferentes organizaciones para alabar estas acciones que todavía son impensables en el 22% de las organizaciones, según un informe de Sodexo.

El reto de no autolimitarnos

Todas las entrevistas en esta segunda edición de «Conócelas: mujeres que dirigen la tecnología en España» repetían de una forma u otra la misma realidad. No solo existe un problema de estereotipos y social evidente, sino también una barrera que las propias mujeres nos autoimponemos.

Ya sea por cultura o carácter, lo cierto es que la autoexigencia es mucho más elevada en las mujeres. Una pecualiaridad que, si bien en las dosis justas puede ser idónea para cualquier profesional, se puede volver en nuestra contra a la hora de alcanzar ciertos objetivos o puestos directivos. De hecho, esta autoexigencia elevada hace que en muchas ocasiones creamos que no merecemos determinado proyecto o no podamos asumir una responsabilidad.

Para hacer frente a estas limitaciones autoimpuestas, Laura D. de la Torre, de Wolters Kluwer recomendaba:

«Dar un paso al frente y expresar las ganas y pasión por la tecnología es justamente lo que falta para que más mujeres se unan».

Un consejo que se repite una y otra vez en el especial por parte de todas las directivas IT entrevistadas y que debe hacernos reflexionar a todas las mujeres, independientemente del rol profesional que tengamos.

¿Qué encontrarás en este especial?

Y es que finalmente, nuestro especial busca precisamente dar el ánimo o el empuje final necesario para adentrarse en el mágico mundo de la tecnología. Nuestro especial se concibe como un espacio donde verte reflejada, leer historias que tal vez te ayuden a seguir adelante si sientes que tú sola no puedes. “Conócelas” también es el lugar al que recurrir cuando digan que a las mujeres no les gusta la tecnología.

Además, también podrás acceder al anterior especial donde otras referencias femeninas aportaron su granito de arena. Un pequeño recopilatorio de directivas IT con las que buscamos hacer más equitativo este mundo tecnológico, donde tradicionalmente han imperado las corbatas.

En definitiva, el especial de “Conócelas” está creado para mujeres que dirigen la tecnología por mujeres que escriben sobre IT. ¿Te sumas?