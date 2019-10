6 smartphones que se escapan de los cánones clásicos

Todo conocemos los últimos lanzamientos de Apple, Samsung, Huawei o Xiaomi, pero el mundo de los smartphone va mucho más allá de estas marcas de referencia. Si bien es cierto que el mayor montante de ventas se lo llevan los líderes, siempre queda nichos por explorar que pueden ser interesantes como propuestas comerciales para determinados públicos.

En esta ocasión hemos querido prestar atención a aquellos modelos que huyen un poco de los convencionalismos actuales y se basan en otros valores o ideas para ofrecer una alternativa. Algunos ya están a la venta y otros son ideas que muy pronto veremos en el mercado. Esta es nuestra selección de smartphones alternativos.

Bajo el proyecto GEM se encuadra este nuevo terminal que cambia radicalmente el diseño de los smartphone. Con una estructura mucho más parecida a la de un mando a distancia, el Essential Phone tiene pocos detalles más allá. En fase de pruebas veremos llegará, según comentan en el tweet de lanzamiento, en un futuro cercano.

We’ve been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It’s now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj

— Essential (@essential) October 9, 2019