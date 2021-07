¿Qué equipos podemos actualizar a Windows 11?

A finales de junio, Microsoft mostró finalmente su nuevo sistema operativo. Windows 11 llegaba con un surtido de novedades con las que potenciar aún más la experiencia de usuario, siendo más seguro, versátil y útil. Con este software delante, la gran pregunta ahora es ¿qué equipos se podrán actualizar gratuitamente?

Como partner tecnológico, tener clara esta respuesta es una de nuestras primeras obligaciones. Ya vamos sabiendo que no será una actualización sencilla para los equipos con Windows 7, aunque sí se ofrece la actualización gratuita para aquellos con Windows 10. Sin embargo, no todo valdrá o casi nada, de hecho.

En este sentido, Microsoft ha dispuesto una serie de especificaciones técnicas que deben tener los equipos para soportar Windows 11. Son las siguientes:

Procesador 1 giga Hertz (GHz) o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador de 64 bits compatible o sistema en un chip (SoC)

Memoria 4 GB de RAM

Almacenamiento Dispositivo de almacenamiento de 64 GB o más

Firmware del sistema UEFI, compatible con Arranque seguro

TPM Módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0

Tarjeta gráfica Gráficos compatibles con DirectX 12 / WDDM 2.x

Pantalla > 9″ con resolución HD (720p)

Conexión a Internet Para Windows 11 Home se requiere una cuenta de Microsoft y conectividad a Internet

Además, el gigante está preparando una app para que se pueda comprobar el estado del PC que estará lista próximamente. Desde esta herramienta se podrá verificar si se cumplen los requisitos y de ser así, actualizar gratuitamente a esta última versión.

Por su parte, la gran mayoría de fabricantes aliados de Microsoft ya han publicado sus listados con los equipos que soportarán directamente Windows 11. Una información que todavía está un poco en pañales con no demasiadas opciones y para la que tendremos que esperar hasta finales de año para verla más consolidada. Aún así, ya nos podemos ir haciendo una idea, con la ayuda de ARN, de por dónde irán los encaminados cada una de las marcas:

Acer

Por el momento, no hay ningún modelo que corra sobre el sistema operativo, pero Acer lo ofrecerá en algunos modelos de la gama Acer Swift 3 que hayan sido lanzados a partir de 2020 para cumplir con los requerimientos.

ASUS

En el caso de este fabricante si se incluyen varios modelos entre los que soportarán el sistema operativo. De la gama Zenbook tenemos el Pro 15, Flip 13 o 13 OLED. En el caso de los ExpertBook están B5 Flip o el D5 SFF. También se incluyen en el listado los TUF Dash F15 (FX516), ROG Zephyrus M16 (GU603) y Mini PC PN51.

Dell

En el caso de Dell directamente ofrece un listado de los equipos disponibles que pueden correr sobre el nuevo sistema operativo. Entre ellos hay modelos sobremesa de la gama Alienware o estaciones de trabajo de la línea Vostro o Precision.

La compañía también dispone de un espacio con datos adicionales donde comunica que a partir de finales de 2021 llegarán los primeros equipos nativos con el último software de Microsoft.

Dynabook

En el caso del antiguo Toshiba no se dan muchos detalles sobre los equipos que soportarán lo nuevo de Microsoft. La compañía tan solo ha publicado un comunicado donde habla, sin concretar demasiado, de las gamas que introducirán el sistema: «Estamos emocionados con la llegada de Windows 11 y deseamos añadirlo a nuestro portfolio de soluciones de computación móviles como Portégé, Tecra y Satellite Pro».

HP

Otro de los grandes socios de Microsoft está preparando su hornada de equipos para la ocasión. No estarán listos hasta finales de año, pero si se espera que haya un catálogo amplio entre los que se incluyan opciones como el HP Spectre x360 14, HP Envy x360 15 o los HP Pavilion All-in-One. También veremos modelos de gaming de la familia Omen y Victus como el Omen 16, Victus by HP 16 y sobremesa Omen 30L. Por último, se incorporan algunos portátiles de los HP Pro y HP Elite como el HP Elite Dragonfly G2.

Lenovo

El fabricante no ha dado demasiada información al respecto salvo la que ya sabemos de mano de Microsoft. En este caso no sabemos nada más sobre los posibles equipos que entrarán en la actualización, pero a buen seguro habrá unos pocos.

Microsoft

Quizás ha sido uno de los más claros al comunicar que Windows 11 no servirá para equipos antiguos de la casa. El gigante apostará todo a sus nueva gama de Surface donde si se meterá de lleno a promocionar su nuevo sistema. ¿Cuándo? Todavía no lo sabemos pero todo apunta a que no antes de 2022.

MSI

Podemos decir que estamos ante uno de los fabricantes que ha establecido una de las listas más largas de equipos que soportarán lo nuevo de Microsoft. La marca ha incluido desde sobremesas hasta All-in-One profesionales.

Samsung

Es de los pocos fabricantes que todavía no ha dicho nada de Windows 11. En su página no se puede encontrar nada de información al respecto y todavía no ha publicado ningún comunicado ni lista que apunte a cuáles serán los candidatos para correr bajo este sistema operativo.