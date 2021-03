PS5: cuando vender lo más demandado se convierte en un imposible

En noviembre de 2020 Sony daba un paso al frente con su nueva consola PlayStation 5. Un esperado lanzamiento tanto por la industria como por los consumidores que acogieron su llegada con el fevor de unos fans que se traduce en una locura por conseguir una unidad. En ese momento los problemas de inventario fueron evidentes. Sin embargo, 5 meses después, la situación no ha mejorado y no parece que lo vaya a hacer a corto plazo.

Lo que en unos inicios pudo parecer una estrategia de marketing para mantener a los consumidores en vilo, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para Sony. La compañía lucha por agilizar la cadena de suministro y conseguir fabricar más unidades de su PlayStation 5 con las que salir al mercado. Sin embargo, a finales de febrero el responsable de la unidad de PlayStation, Jim Ryan, aseguraba que los problemas de inventario de la consola durarían algunos meses más. El directivo apuntaba a la segunda mitad del año.

Aunque la corporación no nos ha querido dar ninguna declaración oficial es evidente que la alta demanda ha superado a Sony. Además, la falta de tarjetas gráficas y otros componentes tecnológicos y la pandemia mundial han sumado un extra que no ha ayudado a agilizar la fabricación. Como consecuencia las pérdidas tanto para el retail a nivel mundial como para el propio fabricante se calculan millonarias.

Un pequeño atisbo comercial

El mercado negro suscitado por la falta de inventario de la PS5 es un hecho. Ya que ninguna gran referencia del retail online en España -ni en el mundo- cuenta con unidades de PlayStation 5, lo único que podemos encontrar al hacer un recorrido por Internet son unidades con el precio inflado en plataformas como eBay o tiendas de dudosa reputación. En los puntos de venta física la situación no es mejor: las tiendas no han visto una PS5 en meses e incluso, en algunos países se apuntaba a una estrategia de venta 100% online por parte del fabricante. Así, la reventa se ha convertido en la única salida con la que unos pocos pueden conseguir lo último en consolas.

Esta semana podrían llegar 46.000 unidades a Amazon en todo el mundo

Al preguntar a retailers como PcComponentes, El Corte Inglés o el propio Amazon no nos dan mucha información más sobre la situaicón. Estos se atienen a los comunicados oficiales de la marca donde lo único que sacamos en claro es que la situación no es ni sencilla ni un hecho puntual.

Sin embargo, se ha filtrado que esta misma semana podrían llegar 46.000 unidades a Amazon en todo el mundo, no solo a España. Desde el gigante no confirman la fecha exacta, pero si asegura que no se podrá reservar. Y es que previsiblemente la cantidad se agotará rápidamente por ser insignificante para una consola que ya ha batido algunos récord de ventas frente a sus rivales.

Así, vender la PlayStation 5 es toda una proeza para el canal de distribución español y mundial. Una paradoja cuando es uno de los productos con más consumidores deseosos de comprar. De hecho, las pocas unidades que salen se agotan en cuestión de minutos. Y es que no hay nada peor que querer vender y no tener inventario.