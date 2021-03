Un año más volvemos a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Un 8 de marzo diferente pero con el mismo sabor reivindicativo en la boca. Y es justo esas reivindicaciones la que nos lleva a ver cómo podemos poner nuestro granito de arena en el sector tecnológico. Un segmento donde el papel de la mujer es fundamental para labrar el presente y futuro de la tecnología, pero donde todavía hay mucho que trabajar.

El contexto de la industria TI es poco motivador para las mujeres. A nadie le pilla por sorpresa esta realidad que lleva a que, en líneas generales, veamos muy pocas mujeres en perfiles tecnológicos. Y es que la tecnología, integrada en las disciplinas de ciencia, ingeniería y matemáticas, denominadas por los ingleses como STEM, parecen campos alejados de las féminas. Pero ¿por qué?

Aunque a simple vista no hay ninguna traba para que las mujeres accedan a estos estudios, lo cierto es que tan solo el 32,3% de los matriculados STEM son mujeres, según los datos de Eurostat. Un dato aún más preocupante si nos centramos en ingenierías donde solo el 24% del alumnado son mujeres o más específicamente, en informática que se queda en tan solo un 12%.

Pero la baja participación en el área tecnológica no solo se queda en la universidad. Según la comunidad educativa a distancia Crehana, solo el 20% de las mujeres que se forman online estudian cursos tecnológicos. Mientras que el Libro Blanco de Reinvención Profesional que ha publicado EAE Business School muestra una brecha de casi 8 puntos entre mujeres y hombres en la preferencia por estudios relacionados con el ámbito digital (16,38% hombres y 8,59% mujeres).

Cuando elevamos esta situación a las empresas vemos que la coyuntura no mejora. Tan solo un 15,6% de los puestos tecnológicos están ocupados por una mujer y tan solo el 17% son emprendedoras. Las cifras son mucho más residuales si nos centramos en los puestos directivos.

Un contexto que explica todo

Pero no nos podemos llevar las manos a la cabeza viendo esta realidad que tan solo es el reflejo de lo cultivado durante años. Y es que precisamente las carreras STEM siempre han sido un espacio que, de una forma u otra, excluían a las mujeres.

Nos lo contaban directivas tecnológicas en el ebook «Conócelas: mujeres que dirigen la tecnología en España» aludiendo a cuestiones tan primitivas como el no tener referentes o la educación recibida. En este sentido, Joane Pupo, Head Digital de Axa Group Emerging Tech & Data nos explicaba: «Cuando elegimos la carrera parece que ya hay ciertos roles asociados a los hombres y eso influye directamente en nuestra decisión».

En el plano más profesional también los estereotipos dentro de los campos STEM juegan en contra de las mujeres. » A la hora de elegir un director para un departamento tecnológico, si tu tienes un departamento de tecnología eminentemente másculino, en general en la sociedad existe un sesgo que dificultará elegir a una mujer, ante dos candidatos ideales», argumentaba Ana Ortín, Directora de Sistemas de Información de Mahou-San Miguel. En esa misma línea comentaba Inmaculada César, directora de innovación y medios de Pelayo: «la tecnología siempre ha atraído a más hombres que mujeres y eso lleva a que parece que una empresa está mejor gestionada por un hombre».

Qué podemos hacer

«Las compañías tecnológicas son, de hecho, uno de los actores clave para resolver este enorme desafío. Atraer talento femenino formado y especializado en estos campos es imprescindible para combatir los estereotipos de género», aseguraba Anna Golsa, directora de Digital Business Development y Marketing de Cofidis. Y es que todo el sector TI, como parte fundamental del tejido empresarial, tienen varias vías de trabajo y retos sobre la mesa.

La primera es motivar a las generaciones más jóvenes a entender lo apasionante que puede ser el sector tecnológico. Una línea que comentaba Diana Díaz Agrela, Head of Advanced Analytics & Big Data | Digital Strategy & Transformation de Bankia diciendo: «es necesario seguir fomentando la integración desde etapas tempranas«. Para ello, es necesario introducirse en el ámbito educativo y mostrar todo el potencial de un sector que marcará el futuro de nuestras vidas. No solo con proyectos o palabras sino también con referentes femeninos que ayuden a las niñas a sentir que ellas también pueden ser una de ellas. Muchas iniciativas ya se están creando en este sentido, pero hasta que no consigamos la plena igualdad de acceso, siempre serán pocas.

Ya hay muchas iniciativas TI para involucrar a las mujeres, pero hasta que no consigamos la igualdad de acceso, siempre serán pocas

Pero para atraer el talento femenino al entorno STEM también hace falta crear políticas empresariales que incentiven a las mujeres. El primero y más lógico es que cualquier mujer cobre lo mismo que un hombre. La brecha salarial en España se sitúa en un 12%, es decir, que una profesional cobra un 12% menos que un hombre en el mismo puesto. Una lacra que impide que el talento femenino se valore de la misma forma en uno de los criterios laborales más materiales, pero también básicos.

Pero no es solo una cuestión de salario sino también de oportunidades. El informe de Kaspersky subraya que el 34% de las profesionales españolas encuestadas considera que los hombres progresan más rápido que ellas en el espacio tecnológico. Y un porcentaje similar (39%) está de acuerdo en que un reparto más equitativo entre los sexos favorecería el desarrollo profesional y la rectificación de este desajuste.

Otro de los apartados clave es el tema de la conciliación al que aludía Beatriz Fernández, Head of Network as a Platform en Vodafone: «Las mujeres durante mucho tiempo hemos asumido responsabilidades solas y en varias ocasiones incluso hemos sido nosotras las que nos las hemos cargado a la espalda y no dejábamos hacerlas a los hombres, porque es lo que nos toca y no». No en vano, el informe de Kaspersky muestra que el 43% de las mujeres han tenido que adaptar su horario de trabajo para poder cuidar de la familia. Un dato que en el caso de los hombres se queda por debajo y evidencia la necesidad de un cambio de mentalidad que atañe a una sociedad, pero también a las empresas.

Además no nos podemos olvidar de las capacidades más intagibles o como dicen los ingleses, soft skills. Aunque están totalmente vinculadas con el género y cáracter de la persona, también influye la educación y los techos de cristal instaurados durante años para las mujeres. «Tenemos miedo a fallar y muchas veces no somos capaces de intentarlo porque no nos han enseñado a creer en nosotras mismas», sentenciaba Esther Málaga, CIO de Ferrovial. Un problema de base al que se une el síndrome del impostor que hace que muchas profesionales no sienta como suyo sus éxitos lo que repercute en su entorno laboral.

Sin embargo, el valor que ofrece una mujer es un complemento perfecto para el mundo de corbatas que todavía es el ámbito TI. Unas profesionales que ofrecen más sensibilidad, empatía y capacidades emocionales. Factores claves para liderar y apoyar equipos que vayan a sentar las bases del futuro tecnológico. Susana Zumel Vara, CIO de Cepsa resumía el camino a seguir perfectamente: «se trata de ofrecer más flexibilidad, conciliación, reducir la brecha salarial e incentivar los programas de mentoring específicos».