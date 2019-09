Amazon se alía con Cofidis para ofrecer compras financiadas

Una nueva alianza en pro de un servicio de valor añadido para los compradores. Amazon se apoya en Cofidis para financiar las compras de hasta 3.000 euros. Hasta ahora el gigante ofrecía la compra aplazada, instaurada a principios de verano. La alianza amplía las posibilidades y busca llamar la atención a aquellos que piensan en compras de un importe elevado.

Los clientes de Amazon podrán optar a la financiación antes de completar su compra de entre 75 a 3.000 euros en diferentes modalidades. Por un lado, podrán faccionar el pago en cuatro cuotas durante 90 días, sin interés, abonando una comisión de entre el 0% al 2,5% de su pedido. Por otro, podrán abrir una «Credit line» para abrir una línea de crédito a devolver en 24 meses con los interés correspondientes.

Se financiarán compras de entre 75 y 3.000 euros

Para importes inferiores a 1.000 euros, Cofidis dará una respuesta inmediata a la solicitud de financiación. Mientras que se compromete a admitir o desestimar la oferta en 48 horas para los pedidos superiores a 1.000 euros.

Estas opciones de financiación dentro de Amazon excluyen los cheques regalo, compras de productos digitales como música, libros, juegos o aplicaciones, productos sin stock o en preventa.

En busca del mayor margen

Hace tiempo que Amazon libra una batalla contra los pequeños pedidos o productos de bajo importe. No en vano, la tienda on-line cada día es menos competitiva en estos artículos además de poner más trabas a la hora de realizar envíos de un importe reducido eliminando la opción Prime si no se llega a cierto volumen de venta, entre otras cuestiones. Los argumentos no explícitos son evidentes. Amazon no ve rentabilidad en estos pequeños productos.

Por contra cada día vemos más iniciativas entorno a las grandes compras; desde el inicio de las ventas de coches o la potenciación de los productos de alta gama. Esta última medida va en la misma línea de buscar más valor, y por tanto margen, en las ventas de mayor importe ofreciendo alternativas que incentiven la venta.

La introducción de más alternativas de financiación también pone a Amazon a una altura más cercana de otros grandes retailers como El Corte Inglés o Media Markt que llevan años utilizando esta arma para atraer a los consumidores.

Imagen | Sondra Ertz